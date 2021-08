27.08.2021 ( vor 4 Stunden )



Die Union ist im Abwärtstrend: In mehreren Die Union ist im Abwärtstrend: In mehreren Umfragen haben CDU und CSU an Zustimmung verloren. Eine Befragung im Auftrag von t-online offenbart eine Schwäche bei Kanzlerkandidat Armin Laschet . Immer weiter sinkende Umfragewerte – der Union droht bei der Bundestagswahl im September eine Niederlage. "E 👓 Vollständige Meldung