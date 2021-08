29.08.2021 ( vor 1 Stunde )

Der Hurrikan "Ida" soll heute auf die Küste des US-Staats Louisiana treffen. Viele Bewohner verlassen bereits die Region. Doch die Patienten in Krankenhäusern werden wohl ausharren müssen. Hurrikan "Ida" hat auf seinem Weg in Richtung US-Golfküste weiter an Kraft gewonnen. Wie das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) am Sonntag mitteilte, habe sich der Sturm zu einem "starken Hurrikan" entwickelt. ...