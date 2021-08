30.08.2021 ( vor 5 Stunden )

Ein Autofahrer ist einen Tag nach seinem Unfall auf der Autobahn 67 in Südhessen gestorben. Der 64-Jährige sei am Montag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in Offenbach mit. Sein Sportwagen war am Sonntagmittag kurz vor dem Rüsselsheimer Dreieck von der Fah