Markus Rehm hat mit 8,18 Metern erneut im Weitsprung bei den Paralympischen Spielen in Tokio gewonnen. Seinen Weltrekord brach der 34-Jährige damit aber nicht.

