03.09.2021 ( vor 1 Woche )



In einem Vorort von Auckland verletzt ein Mann in einem Supermarkt sechs Menschen mit einem Messer. Die Ministerpräsidentin geht von einem Terroranschlag aus. Der Angreifer war den Behörden bekannt. Bei einem Messerangriff in einem Supermarkt in einem Vorort der neuseeländischen Stadt Auckland handelt es sich nach Angaben der Behörden um eine Terrorattacke. Verantwortlich sei ein "gewalttätiger... 👓 Vollständige Meldung