04.09.2021 ( vor 3 Stunden )



Berlin (dpa) - Für ihre Hauptrollen in zwei Spielfilmen sind am Freitag Maria Hofstätter und Eugene Boateng mit dem Deutschen Schauspielpreis 2021 ausgezeichnet worden. Zuvor hatte der Bundesverband Schauspiel in Berlin bereits die 77 Jahre alte Schauspielerin Cornelia Froboess ("Wenn die Conny mit Berlin (dpa) - Für ihre Hauptrollen in zwei Spielfilmen sind am Freitag Maria Hofstätter und Eugene Boateng mit dem Deutschen Schauspielpreis 2021 ausgezeichnet worden. Zuvor hatte der Bundesverband Schauspiel in Berlin bereits die 77 Jahre alte Schauspielerin Cornelia Froboess ("Wenn die Conny mit 👓 Vollständige Meldung