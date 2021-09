05.09.2021 ( vor 4 Stunden )



Zandvoort (dpa) - Da war auch König Willem-Alexander entzückt. Vor den Augen des niederländischen Monarchen und zehntausenden Fans in Orange eroberte Max Verstappen die Pole Position für sein Formel-1-Heimrennen in Zandvoort am heutigen Sonntag (15.00 Uhr/Sky). "Ich hoffe, jetzt bringen wir es auch Zandvoort (dpa) - Da war auch König Willem-Alexander entzückt. Vor den Augen des niederländischen Monarchen und zehntausenden Fans in Orange eroberte Max Verstappen die Pole Position für sein Formel-1-Heimrennen in Zandvoort am heutigen Sonntag (15.00 Uhr/Sky). "Ich hoffe, jetzt bringen wir es auch 👓 Vollständige Meldung