Die Deutsche Bahn hat beschlossen, die Schnellfahrstrecke zwischen Hamburg und Berlin zu modernisieren. 100 Millionen Euro sollen in die 290 Kilometer lange Strecke investiert werden. Bahnreisende zwischen Berlin und Hamburg müssen in den nächsten Monaten mehr Zeit einplanen. Von diesem Samstag an w