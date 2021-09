10.09.2021 ( vor 2 Stunden )



Thüringen beteiligt sich an der bundesweiten Thüringen beteiligt sich an der bundesweiten Impfkampagne "#HierWirdGeimpft". "Durch Impfaktionen in Begegnungsstätten wie Gemeinde-, Kultur- und Bürgerhäusern oder Volkshochschulen, bei Veranstaltungen und Volksfesten setzen wir die Hürden für eine Corona -Schutzimpfung so niedrig wie möglich", erkl 👓 Vollständige Meldung