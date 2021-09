Quelle: TELESCHAU - vor 1 Woche



In dieser irren Puppensatire bekommen Karl Lauterbach, Heidi Klum und Co. ihr Fett weg 00:20 In den 80er-Jahren avancierte die Puppensatire "Spitting Image" in Großbritannien zur Erfolgsserie. Nun ist die bissige Neuauflage auch hierzulande zu sehen - in einer deutschen Version mit Prominenten wie Karl Lauterbach, Thomas Müller und Angela Merkel.