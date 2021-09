12.09.2021 ( vor 1 Tag )

Die Unterdrückung der Frauen in Afghanistan weitet sich aus: Die Taliban setzen getrennten Unterricht von Männern und Frauen an den Universitäten durch. Auch Kleidervorschriften gehören dazu. An Afghanistans Universitäten wird es nach einer Ankündigung der neuen Machthaber von den Taliban künftig nur noch getrennten Unterricht für Frauen und Männer geben. "Die Koedukation steht im Widerspruch z...