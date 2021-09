13.09.2021 ( vor 6 Stunden )



Vor zwei Jahren starb Karl Lagerfeld, jetzt soll sein Nachlass versteigert werden. "Die Sammlung ist so vielfältig und überraschend wie der Modeschöpfer es war", teilte das Auktionshaus Sotheby's am Montag mit. Sie umfasse auch persönliche Objekte wie die Näpfe von Choupette, der Katze, die die letz Vor zwei Jahren starb Karl Lagerfeld, jetzt soll sein Nachlass versteigert werden. "Die Sammlung ist so vielfältig und überraschend wie der Modeschöpfer es war", teilte das Auktionshaus Sotheby's am Montag mit. Sie umfasse auch persönliche Objekte wie die Näpfe von Choupette, der Katze, die die letz 👓 Vollständige Meldung