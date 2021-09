13.09.2021 ( vor 3 Stunden )



Acht Jahre lang stand sie für die "Tagesschau" vor der Kamera. Im April kündigte Linda Zervakis ihren Ausstieg an. Auch fünf Monate später trauert die Moderatorin der ARD nicht mehr hinterher. Ab Montagabend zählt Linda Zervakis fest zu den Acht Jahre lang stand sie für die "Tagesschau" vor der Kamera. Im April kündigte Linda Zervakis ihren Ausstieg an. Auch fünf Monate später trauert die Moderatorin der ARD nicht mehr hinterher. Ab Montagabend zählt Linda Zervakis fest zu den Moderatoren von ProSieben. Am 13. September feiert ihre Se 👓 Vollständige Meldung