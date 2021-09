16.09.2021 ( vor 3 Stunden )



In Hagen hat die Polizei womöglich einen Anschlag auf die Synagoge verhindert. Hinweise sollen von einem Geheimdienst gekommen sein. Drei Erwachsene und eine Jugendlicher wurden festgenommen. Nach dem vereitelten Anschlag auf die Synagoge in Hagen hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin La