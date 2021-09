17.09.2021 ( vor 5 Stunden )



Prag (dpa) - Nach dem bitteren Europa-Start richtete Urs Fischer einen Appell an das immer starke Kollektiv von Union Berlin. Das unglückliche 1:3 (0:1) in der Prag (dpa) - Nach dem bitteren Europa-Start richtete Urs Fischer einen Appell an das immer starke Kollektiv von Union Berlin. Das unglückliche 1:3 (0:1) in der Conference League bei Slavia Prag soll nämlich bloß keine Langzeitwirkung haben. "Wenn es ums Aufrichten geht, dann sind wir alle gefragt. E 👓 Vollständige Meldung