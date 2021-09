17.09.2021 ( vor 5 Stunden )



In einem Hotel in Düsseldorf hat es einen Großeinsatz gegeben. Die Polizei war mit einem Spezialeinsatzkommando vor Ort. Es gab eine Festnahme. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in einem Hotel in Düsseldorf im Einsatz. Nach Angaben eines Sprechers vom Freitagabend wurde in einem Zimmer eine Sch In einem Hotel in Düsseldorf hat es einen Großeinsatz gegeben. Die Polizei war mit einem Spezialeinsatzkommando vor Ort. Es gab eine Festnahme. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in einem Hotel in Düsseldorf im Einsatz. Nach Angaben eines Sprechers vom Freitagabend wurde in einem Zimmer eine Sch 👓 Vollständige Meldung