19.09.2021 ( vor 5 Stunden )



Die Obsternte läuft in Brandenburg, Zeit ist nun traditionell für die Lohnmostereien. Äpfel und Birnen aus Haus- und Kleingärten werden zu Säften verarbeitet. Doch die Ernte ist in diesem Jahr nicht so üppig.