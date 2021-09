Weil sie Ortskräfte nicht schon vor der Machtübernahme der Taliban aus Afghanistan ausgeflogen hat, steht die Bundesregierung in der Kritik. Laut Auswärtigem...

Kremlpartei feiert Wahlsieg – Opposition spricht von Wahlbetrug Die Wahl der Staatsduma galt als wichtiger Stimmungstest für Präsident Putin. Seine Partei hat sich erneut als Sieger gekürt. Aber die Kritik an der von...

t-online.de vor 1 Tag - Deutschland