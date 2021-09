21.09.2021 ( vor 4 Tagen )

Auch nach ihrer Amtszeit wird es Angela Merkel nicht weit in ihren jetzigen Wahlkreis auf Rügen haben. Spekulationen über einen Umzug in ihren Geburtsort räumte die Kanzlerin jetzt aus. Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Spekulationen über einen Umzug nach Hamburg eine Absage erteilt. "Ich zieh auch nicht nach Hamburg, was manchmal gesagt wird", sagte Merkel auf Rügen währen...