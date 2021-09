23.09.2021 ( vor 18 Stunden )



Der Ortsteil Rohrkrug der Gemeinde Galenbeck (Mecklenburgische Seenplatte) ist fast vollständig an einen neuen Eigentümer verkauft worden. Wie eine Sprecherin der Deutschen Grundstücksauktionen AG (Berlin) am Donnerstag sagte, sind alle fünf Mehrfamilienhäuser des Ortsteils Rohrkrug bei der Herbstau Der Ortsteil Rohrkrug der Gemeinde Galenbeck (Mecklenburgische Seenplatte) ist fast vollständig an einen neuen Eigentümer verkauft worden. Wie eine Sprecherin der Deutschen Grundstücksauktionen AG (Berlin) am Donnerstag sagte, sind alle fünf Mehrfamilienhäuser des Ortsteils Rohrkrug bei der Herbstau 👓 Vollständige Meldung