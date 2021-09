23.09.2021 ( vor 3 Stunden )



müssen in Deutschland damit rechnen, Verdienstausfälle wegen einer Ungeimpfte müssen in Deutschland damit rechnen, Verdienstausfälle wegen einer Corona Quarantäne ab November nicht mehr ausgeglichen zu bekommen - aber dürfen Arbeitgeber ihre Beschäftigen in dem Fall überhaupt fragen, ob sie geimpft sind? Das Sozialministerium in Stuttgart stellte am Donnerstag klar 👓 Vollständige Meldung