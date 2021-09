23.09.2021 ( vor 3 Stunden )



Der frühere Reemtsma-Entführer Thomas Drach ist wegen dreier Überfälle auf Geldtransporter in Köln und Frankfurt/Main unter anderem des versuchten Mordes angeklagt worden. Der 60-Jährige schweige zu den Vorwürfen, teilte am Donnerstag das Landgericht Köln mit. Mitangeklagt ist ein 52 Jahre alter Nie Der frühere Reemtsma-Entführer Thomas Drach ist wegen dreier Überfälle auf Geldtransporter in Köln und Frankfurt/Main unter anderem des versuchten Mordes angeklagt worden. Der 60-Jährige schweige zu den Vorwürfen, teilte am Donnerstag das Landgericht Köln mit. Mitangeklagt ist ein 52 Jahre alter Nie 👓 Vollständige Meldung