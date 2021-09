Cityreport24 Handball: Füchse gewinnen viertes Spiel in Serie in der Bundesliga https://t.co/Oz0cEdIRVW https://t.co/1gcq7b4XVk vor 11 Stunden Capital Sports RT @TspSport: Die @FuechseBerlin haben auch ihr viertes Spiel der Saison gewonnen und sich an die Tabellenspitze gesetzt. https://t.co/tDI5… vor 13 Stunden Füchse Berlin RT @TspSport: Die @FuechseBerlin haben auch ihr viertes Spiel der Saison gewonnen und sich an die Tabellenspitze gesetzt. https://t.co/tDI5… vor 15 Stunden Cityreport24 31:25 in Minden: Füchse gewinnen viertes Spiel in Serie https://t.co/dNl1pZAgh1 https://t.co/PAMsdLBRob vor 15 Stunden Tagesspiegel Sport Die @FuechseBerlin haben auch ihr viertes Spiel der Saison gewonnen und sich an die Tabellenspitze gesetzt. https://t.co/tDI5S1CYLr vor 15 Stunden