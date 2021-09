24.09.2021 ( vor 6 Stunden )

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 20-Jährigen in Idar-Oberstein gehen die Ermittlungen weiter. Jetzt kam heraus: Auch der Vater des Tatverdächtigen war der Polizei wegen Waffengewalt bekannt. Um den mutmaßlichen Täter aus Idar-Oberstein, der am vergangenen Samstag einen jungen Kassierer in einer Tankstelle erschossen hat, sind neue Details bekannt geworden. Wie die "Rhein-Zeitung" berichtet...