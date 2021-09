Steinmeier bei Abstimmung: "Wer wählt, lebt die Demokratie"

Afghanistan: „Sie haben schon bei meiner Frau an die Tür geklopft“ Habibola Samadi lebt seit 2014 in Norderstedt. In Kabul hat er Frau, Tochter und Sohn zurückgelassen – die jetzt die Rache der Taliban fürchten.

abendblatt.de vor 4 Tagen - Top





Gericht in Israel entscheidet über Eitans Zukunft Die Tante ist aus Italien nach Israel gereist. Sie fordert, dass Eitan, der das Gondelunglück am Lago Maggiore überlebte, bei ihr in Italien lebt. Die...

DiePresse.com vor 6 Tagen - Oesterreich