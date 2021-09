Thomas D @zeitonline @christianbangel AfD ist in Sachsen und Thüringen stärkste Partei geworden mit zahlreichen Direktmandat… https://t.co/j02BkM97wp vor 7 Minuten 😊 @vonFreiheit @ainyrockstar Gründe doch eine neue libertäre Partei, die bundesweit erfolgreich ist. Hindert dich ja… https://t.co/MrJ40XHZV1 vor 11 Minuten Nichtern1 RT @Marie_Kr2: ‼️👉Klatsche für #Kretschmer: AfD stärkste Partei in #Sachsen – und in Thüringen https://t.co/mCBf2q4nG4 via @Politikstube vor 17 Minuten SAXON1A RT @Marie_Kr2: ‼️👉Klatsche für #Kretschmer: AfD stärkste Partei in #Sachsen – und in Thüringen https://t.co/mCBf2q4nG4 via @Politikstube vor 25 Minuten Marie ‼️👉Klatsche für #Kretschmer: AfD stärkste Partei in #Sachsen – und in Thüringen https://t.co/mCBf2q4nG4 via @Politikstube vor 26 Minuten Eurovisionfan @CDU @ArminLaschet #CDU -Nur in EIN Bundesland stärkste Partei, -In 7 von 16 Bundesländer nur auf platz 3: Branden… https://t.co/hwpHsDctuo vor 33 Minuten