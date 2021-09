28.09.2021 ( vor 9 Stunden )



Schlechte Zahlen für die AfD-Chefin: Die Rechtspopulistin konnte bei der Bundestagswahl in ihrem Schlechte Zahlen für die AfD-Chefin: Die Rechtspopulistin konnte bei der Bundestagswahl in ihrem Wahlkreis nur maue Zahlen aufweisen. Die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel hat bei der Bundestagswahl nach Auszählung aller Stimmen in ihrem Wahlkreis ein einstelliges Ergebnis erzielt. Die 42-Jährige h 👓 Vollständige Meldung