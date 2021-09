Migration: Mehr als 700 Flüchtlinge erreichen in mehreren Booten Lampedusa In einem alten, verrosteten Fischkutter kommen 686 Menschen auf der Mittelmeerinsel an. So viele Flüchtlinge in einem Schiff hat es schon lange nicht mehr...

ZEIT Online vor 3 Stunden - Top Auch berichtet bei • t-online.de