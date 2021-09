29.09.2021 ( vor 15 Stunden )



In Schwaben bezahlt ein Konzern 500 Euro an seine Mitarbeiter, wenn sie sich impfen lassen. Die Chefs sehen die Prämie als Investion in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Alle Infos im Newsblog. In Deutschland haben sich seit Beginn der In Schwaben bezahlt ein Konzern 500 Euro an seine Mitarbeiter, wenn sie sich impfen lassen. Die Chefs sehen die Prämie als Investion in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Alle Infos im Newsblog. In Deutschland haben sich seit Beginn der Pandemie sich fast 4, 2 Millionen Menschen mit dem Coronavirus 👓 Vollständige Meldung