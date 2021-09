Armin Laschet klammert sich an den Glauben, doch noch Kanzler werden zu können. Zugleich verspricht er eine Erneuerung der CDU. Doch wie soll die aussehen?

Am Tag zwei nach der Wahl stehen zwei Koalitionsoptionen im Fokus. Olaf Scholz möchte eine Ampel, Armin Laschet Jamaika. Aber was wollen die Grünen und die...

Empörung über CDU-Chef Armin Laschet: "Zählt nicht, was Wähler wollen?" Armin Laschet will Kanzler werden, daraus macht er keinen Hehl. Trotz der Wahlniederlage will er in den kommenden Wochen eine Regierung unter seiner Führung...

t-online.de vor 3 Tagen - Deutschland