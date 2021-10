04.10.2021 ( vor 3 Stunden )



Bisher zeigt sich das Wetter im neuen Monat wechselhaft – und so bleibt es zunächst auch. Ein Streifen dichter Wolken liegt am Montag über Deutschland. Andernorts setzt sich die Sonne durch. Von wegen goldener Oktober: Das Herbstwetter in Deutschland bleibt in weiten Teilen des Landes weiter grau.