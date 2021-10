05.10.2021 ( vor 3 Tagen )



Die Westfassade des Kölner Doms mit dem Hauptportal und den beiden Türmen wird heute voraussichtlich erstmals seit zehn Jahren ohne Baugerüst zu sehen sein. Ein bis zu 124 Meter hoher Baukran soll das noch am Nordturm hängende Gerüst am Vormittag abmontieren. Freie Sicht auf die Westfassade der Kath Die Westfassade des Kölner Doms mit dem Hauptportal und den beiden Türmen wird heute voraussichtlich erstmals seit zehn Jahren ohne Baugerüst zu sehen sein. Ein bis zu 124 Meter hoher Baukran soll das noch am Nordturm hängende Gerüst am Vormittag abmontieren. Freie Sicht auf die Westfassade der Kath 👓 Vollständige Meldung