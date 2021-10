06.10.2021 ( vor 1 Stunde )



In einigen Bundesländern müssen Schülerinnen und Schüler bereits keine Masken mehr im Unterricht tragen – nun will auch NRW nachziehen. Ab der zweiten Woche nach den Herbstferien soll die Maskenpflicht an Schulen fallen. Die Landesregierung hat eine Lockerung der Maskenpflicht an den Schulen in Nord In einigen Bundesländern müssen Schülerinnen und Schüler bereits keine Masken mehr im Unterricht tragen – nun will auch NRW nachziehen. Ab der zweiten Woche nach den Herbstferien soll die Maskenpflicht an Schulen fallen. Die Landesregierung hat eine Lockerung der Maskenpflicht an den Schulen in Nord 👓 Vollständige Meldung