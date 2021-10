06.10.2021 ( vor 19 Stunden )



München (dpa) - CSU-Chef Markus Söder hat die Entscheidung von Grünen und FDP zu Dreier-Gesprächen mit der SPD als "De-facto-Absage an Jamaika" gewertet, also an ein Bündnis aus Union, Grünen und FDP. Söder sprach am Mittwoch in München von einer klaren Vorentscheidung, die man bedaure, die man aber München (dpa) - CSU-Chef Markus Söder hat die Entscheidung von Grünen und FDP zu Dreier-Gesprächen mit der SPD als "De-facto-Absage an Jamaika" gewertet, also an ein Bündnis aus Union, Grünen und FDP. Söder sprach am Mittwoch in München von einer klaren Vorentscheidung, die man bedaure, die man aber 👓 Vollständige Meldung