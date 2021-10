07.10.2021 ( vor 8 Stunden )

Der Gewinner des Nobelpreises für Literatur ist in diesem Jahr Abdulrazak Gurnah aus Tansania. Der Autor beschäftigt sich in seinen Werken besonders mit dem Schicksal von Flüchtlingen – er selbst floh aus Sansibar nach England. Der Literatur- Nobelpreis geht in diesem Jahr an den tansanischen Schriftsteller Abdulrazak Gurnah. Er erhält den Preis "für sein kompromissloses und mitfühlendes Durchd...