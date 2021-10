11.10.2021 ( vor 4 Tagen )

Rechtsextreme in den USA feiern eine Video-Botschaft von Donald Trump . Der Ex-Präsident huldigt darin der getöteten Kapitol-Stürmerin Ashli Babbitt. Was will Trump damit bezwecken? Zu den wohl grausamsten Bildern beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar gehören auch jene von Ashli Babbitt: Gemeinsam mit anderen Aufständischen versuchte die 35-Jährige sich gewaltsam Zugang ins Innere des Kongress...