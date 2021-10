12.10.2021 ( vor 20 Stunden )

Nach der Wahlschlappe der CDU soll die komplette Führungsriege neu gewählt werden. Für Partei-Urgestein Wolfgang Schäuble steht schon jetzt fest, dass er nicht mehr kandidieren will. Bei der Neuaufstellung der CDU will Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble keine führende Rolle mehr in seiner Partei spielen. "Für eine Kandidatur für den Bundesvorstand seiner Partei steht er nicht zur Verfügung"...