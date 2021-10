Rund 11.000 Menschen ohne Trinkwasser in Umgebung von Erfurt Wegen der Havarie an einer Wasserleitung in einem Wohngebiet in Erfurt haben mehrere Orte in der Umgebung der Landeshauptstadt voraussichtlich noch bis...

t-online.de vor 6 Tagen - Deutschland





17 Menschen sterben in Russland durch gepanschten Alkohol Die Regierung warnt in Russland derzeit vor dem Kauf von Alkohol: Bislang sind 17 Menschen durch gepanschten Alkohol gestorben. Weitere mussten medizinisch...

t-online.de vor 1 Woche - Deutschland