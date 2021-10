Serdat Tebim RT @ZinCovid_21: #Lauterbach fürchtet #Kinder-„#Durchseuchung“ durch #COVID. Das geht jetzt schon bald 2 Jahre so und was ist das Ergebnis?… vor 24 Minuten honigschlecker @nhaerting Herr Lauterbach hat bei Maybrit Illner schon mal die 95 % als Ziel genannt. (90 - 95 % der Erwachsenen)… https://t.co/qb7WuFZGuM vor 1 Stunde R.D. #Lauterbach fürchtet #Kinder-„#Durchseuchung“ durch #COVID. Das geht jetzt schon bald 2 Jahre so und was ist das Er… https://t.co/OsPCs94Me6 vor 1 Stunde Gisele.Hu.007 RT @HolgerEwald1: Lauterbach bei "Maybrit Illner": Schon länger von falschen Impfquoten gewusst https://t.co/zCkVXoknuX via @tonline vor 2 Stunden Cori Na RT @getmore4u: Lauterbach bei "Maybrit Illner": Schon länger von falschen Impfquoten gewusst https://t.co/LIT9A3H1DB vor 2 Stunden Rebella🃏🗯️🃏 (🏡) Überraschung bei Maybrit Illner: Karl Lauterbach offenbart, dass schon länger bekannt war, dass die Impfquote höher… https://t.co/CJyrWY0OaZ vor 2 Stunden