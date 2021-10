15.10.2021 ( vor 6 Stunden )

Ein großer Tag für die "Ampel": SPD, Grüne und FDP streben Koalitionsgespräche an. Was sind die wichtigsten Inhalte aus den bisherigen Sondierungen ? Ein Überblick. Bisher drang über die Inhalte der Gespräche im "Ampel"-Format zwischen SPD, Grünen und FDP nichts nach draußen. Das änderte sich am Fr