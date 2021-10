18.10.2021 ( vor 6 Stunden )

Wegen der hohen Zahl an illegalen Einreisen aus Polen fordern Gewerkschaftler der Bundespolizei nach einem Zeitungsbericht Kontrollmaßnahmen. Es bestehe die Gefahr eines erneuten Kollapses wie 2015. Der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft, Heinz Teggert, dringt auf die Einführung von temporären Grenzkontrollen nach Polen. Teggert hat dies in einem Schreiben an Innenminister Horst Seehofer...