Munin RT @Beatrix_vStorch: Mitten in der Energiepreiskrise will Baerbock #NordStream2 stoppen und mehr Gasangebot auf dem deutschen Markt verhind… vor 15 Minuten Uwe Vogt @sternchen_28 😉😉😉 Achso, ich dachte, er hat jetzt was Bestimmtes gesagt. Guck Dir die Preise an, die durch die Deck… https://t.co/n9abQVzTSy vor 15 Minuten ihäddamolafrooch RT @Dr_hc_Jaschli: Dieses #Baerbock ist nicht mehr zurechnungsfähig. Verhindert die Gaszufuhr nach Deutschland, ist damit verantwortlich fü… vor 16 Minuten Blockchain Programmer RT @Beatrix_vStorch: Mitten in der Energiepreiskrise will Baerbock #NordStream2 stoppen und mehr Gasangebot auf dem deutschen Markt verhind… vor 18 Minuten Stefan Zimmer RT @campact: Zustimmung zu @ABaerbock: #NordStream2 darf nicht ans Netz. Aber: Deutschland importiert massig Gas - Abhängigkeit bleibt, au… vor 25 Minuten SchwarzeHexe RT @staatsversagen: Nord Stream 2: Baerbock gegen Betriebserlaubnis für Pipeline https://t.co/GMUi3C65RT vor 25 Minuten