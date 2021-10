Krise in Großbritannien: Johnson unter Druck – es droht der Winter-Kollaps Kein Benzin an den Tankstellen, leere Supermarktregale, die Corona-Infektionszahlen explodieren: Großbritannien wird zunehmend von Krisen in die Zange genommen....

t-online.de vor 1 Tag - Politik





Kein Mensch will dieses Windows: Einen praktischen Nutzen hat es aber noch Die meisten Nutzer verwenden noch Windows 10 – doch es gibt noch eine inzwischen überflüssige Vorgängerversion, die noch immer mit Updates versorgt wird....

CHIP Online vor 1 Tag - Computer