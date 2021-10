22.10.2021 ( vor 5 Stunden )



Der Hamburger SV hat seine kleine Erfolgsserie in der 2. Fußball- Der Hamburger SV hat seine kleine Erfolgsserie in der 2. Fußball- Bundesliga fortgesetzt und blieb auch im achten Spiel nacheinander unbesiegt. Die Norddeutschen gewannen am Freitagabend in einer von spektakulären Offensivaktionen geprägten Partie beim SC Paderborn mit 2:1 (1:1) und verbesserten sich 👓 Vollständige Meldung