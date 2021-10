23.10.2021 ( vor 5 Stunden )



Mainz (dpa) - Der Augsburger Torwart Rafal Gikiewicz war nach dem 1:4 (0:3)-Debakel beim FSV Mainz 05 außer sich vor Zorn. "Wenn wir so weiterspielen, sind wir ab Sommer in der Zweiten Liga. Wir haben wie ein Abstiegskandidat gespielt", schimpfte der 33-jährige Pole nach der Freitagabend-Partie der Mainz (dpa) - Der Augsburger Torwart Rafal Gikiewicz war nach dem 1:4 (0:3)-Debakel beim FSV Mainz 05 außer sich vor Zorn. "Wenn wir so weiterspielen, sind wir ab Sommer in der Zweiten Liga. Wir haben wie ein Abstiegskandidat gespielt", schimpfte der 33-jährige Pole nach der Freitagabend-Partie der 👓 Vollständige Meldung