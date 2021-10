23.10.2021 ( vor 20 Stunden )



Eging am See (dpa) - Wer hat den schönsten Bart? - Diese Frage haben sich am Samstag gesichtsbehaarte Männer bei der Bart-Olympiade und den Deutschen Meisterschaften der Bärte im niederbayerischen Eging am See gestellt. Rund 100 Bartfreunde traten dabei in Kategorien wie "Dalí", "Kaiserlich" oder "M Eging am See (dpa) - Wer hat den schönsten Bart? - Diese Frage haben sich am Samstag gesichtsbehaarte Männer bei der Bart-Olympiade und den Deutschen Meisterschaften der Bärte im niederbayerischen Eging am See gestellt. Rund 100 Bartfreunde traten dabei in Kategorien wie "Dalí", "Kaiserlich" oder "M 👓 Vollständige Meldung