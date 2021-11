27.10.2021 ( vor 6 Tagen )

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt weiter an. 114 Menschen starben binnen eines Tages an oder mit dem Coronavirus. Mehr als 23.000 Neuinfektionen wurden gemeldet. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist deutlich angestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen