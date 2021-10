Gnutiez https://t.co/FzhiLYvurD zeitonline hat eine Headline geändert. Laschet-Nachfolge: Hendrik Wüst ist neuer Minister… https://t.co/CPYid2VPx6 vor 2 Stunden granatenkeks2000 RT @MDRAktuell: Landtag in NRW wählt bisherigen Verkehrsminister Wüst zum neuen Ministerpräsidenten. Der CDU-Politiker erhielt im ersten Wa… vor 3 Stunden AFPde Hendrik Wüst zum neuen Ministerpräsident von NRW gewählt Der bisherige Landesverkehrsminister erzielte im ersten Wa… https://t.co/wHr5Re4ua4 vor 3 Stunden Gerald Laschet-Nachfolge: Hendrik Wüst zum neuen Ministerpräsidenten von NRW gewählt https://t.co/te9nw5NOdw via @faznet vor 3 Stunden 🎲 Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 ➦ Laschet-Nachfolge: Hendrik Wüst zum neuen Ministerpräsidenten von NRW gewählt » https://t.co/ofu21AqdSW vor 4 Stunden Italy in Cologne RT @KSTA: CDU-Politiker Hendrik Wüst ist zum Ministerpräsidenten in #NRW gewählt worden. #CDU und #FDP die nur eine Stimme Mehrheit im Parl… vor 4 Stunden