28.10.2021 ( vor 2 Stunden )

München (dpa) - Der Netflix-Erfolg " Squid Game " hat die Schulhöfe erreicht. "Lehrerinnen und Lehrer haben berichtet, dass diese Serie auch an ihren Schulen nachgespielt wird", sagte die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), Simone Fleischmann, am Donnerstag in München