30.10.2021 ( vor 1 Woche )



Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will im Auswärtsspiel am heutigen Nachmittag (15.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg mit einem Sieg sein sportliches Tief beenden. Die Schwaben haben nur eins ihrer zurückliegenden neun Pflichtspiele gewonnen. Zuletzt schied der VfB am Mittwoch mit einem 0:2 gegen den 1. Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will im Auswärtsspiel am heutigen Nachmittag (15.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg mit einem Sieg sein sportliches Tief beenden. Die Schwaben haben nur eins ihrer zurückliegenden neun Pflichtspiele gewonnen. Zuletzt schied der VfB am Mittwoch mit einem 0:2 gegen den 1. 👓 Vollständige Meldung